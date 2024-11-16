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Mağazaya giren kadın hırsızın çalmadan önce yaptığı harekete kimse anlam veremedi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın, banyo ve mutfak malzemeleri satan bir mağazadan çaydanlık çalarak iş yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kadının eline aldığı çaydanlığı koklaması dikkat çekti.

Tekirdağ'da bir mağazaya giren kadın şahıs, gözüne kestirdiği çaydanlığı koklaya koklaya çaldı. Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi, "Gelip bizden istese biz ona hediye ederdik" dedi.

KADIN HIRSIZ RAFTAKİ ÇAYDANLIĞI GÖZÜNE KESTİRDİ

Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Gündüz saatlerinde açık durumdaki banyo ve mutfak malzemeleri satılan mağazaya gelen bir kadın, içerisinin boş olmasını fırsat bilerek rafta bulunan çaydanlığı gözüne kestirdi.

KOKLAYA KOKLAYA ÇALDI

Kadın, eline aldığı çaydanlığı koklaya koklaya çalarak iş yerinden uzaklaştı. Kameraya yansıyan olayda, hırsızın rahat tavırları ise pes dedirtti. Olayın iş yeri sahiplerince fark edilmesi üzerine harekete geçen asayiş ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren S.C.'yi kısa sürede yakaladı. İfadesi alınan S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"GELİP İSTESE HEDİYE EDERDİK"

Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Turgut Yıldız, "Biz içeride toplantı yaparken, kırmızı giyimli tuhaf bir kadın, sinsi bir şekilde mağazamıza gelmiş. Sağı solu kolaçan ediyor ve hatta kokluyor. Kokusunu beğenmediği şeyi geri bırakıyor. Yani çalınan şeyin o kadar maddi değeri yok aslında gelip bizden istese biz ona hediye ederdik. Fakat bu kadar rahatlığa anlam veremedik" diye konuştu.

Mağazaya giren kadın hırsızın çalmadan önce yaptığı harekete kimse anlam veremedi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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