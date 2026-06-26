Tekirdağ'da 400 dönüm buğday ekili alan yandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 400 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Hayrabolu'ya bağlı Buzağcı ile Büyükkarakarlı mahalleleri arasındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlerin geniş bir alana yayılması üzerine bölgedeki çiftçiler de traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin ve çiftçilerin yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 400 dönüm buğday ekili alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı