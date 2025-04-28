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Tekirdağ'da 28 ton el yapımı içki ele geçirildi

Tekirdağ'da 28 ton el yapımı içki ele geçirildi
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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 28 ton 658,5 litre el yapımı içki ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da 28 ton el yapımı içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 28 ton 658,5 litre el yapımı içki ile birlikte çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21-25 Nisan 2025 tarihleri arasında il genelinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda, 911 bin adet boş makaron, 30 bin 400 adet dolu makaron, 28 ton 658,5 litre el yapımı içki, 10 litre etil alkol, 164 paket gümrük kaçağı sigara, 163 kilogram tütün, 650 adet bandrol ve 3 adet sigara sarma makinesi suç unsuru olarak ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden kaçak içki ve tütün ürünlerine yönelik denetimlerin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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