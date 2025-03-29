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Tekirdağ'da 27 Bin 800 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 27 Bin 800 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çorlu ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda toplam 27 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi. İşletmenin ruhsatsız çalıştığı tespit edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 27 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeden bir araca etil alkol yüklenerek İstanbul'a götürüldüğü bilgisine ulaştı. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ve sivil ekipler tarafından araç ve iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda araç içerisinde 5 litrelik 1360 bidon halinde toplam 6 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi. Ayrıca iş yerinde 17 bin litre distile edilmiş etil alkol ve 4 bin litre denatüre edilmiş mamul olmak üzere toplamda 27 bin 800 litre etil alkol bulundu. İş yerinde alkol yapımında kullanılan malzemeler mühürlenirken, iş yerinin ruhsatsız çalıştığı tespit edilerek idari işlem başlatıldı. Ayrıca, iş yerinde çalışan yabancı uyruklu O.S.'nin yasadışı olarak bulunduğu ve çalıştığı belirlenerek şahıs hakkında da idari işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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