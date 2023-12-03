Tekirdağ Çorlu'da Sokak Ortasında Saldırıya Uğrayan Kişi Kanlar İçinde Kaldı

Tekirdağ Çorlu'da bir kişi, tartıştığı iki şahıs tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklu saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan adam hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da bir kişi, tartıştığı iki şahıs tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklu saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kurt Sokak üzerinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kişi, 'laf atma' iddiasıyla tartıştığı iki şahsın saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan yaşlı adam kanlar içinde kaldı. Saldırgan şahıslar, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ