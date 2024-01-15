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Tek katlı ev alev alev yandı, gecenin karanlığını alevler aydınlattı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Dumlupınar Mahallesi İnce Sokak'taki tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

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