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Tayland'daki Sel Felaketinde Can Kaybı 37'ye Yükseldi

Tayland'daki Sel Felaketinde Can Kaybı 37'ye Yükseldi
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Tayland'ın güneyinde 22 Kasım'dan bu yana süren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye ulaştı. 762 bin hane etkilendi, yardım ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

Tayland'ın güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da 22 Kasım'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı arttı. Tayland Afet Önleme Departmanı (DDPM) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki 11 eyalette devam eden sel felaketinden 762 bin hanenin etkilendiği aktarılarak, hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiği ifade edildi.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, dün sel felaketinin etkili olduğu Nakhon Si Thammarat ve Surat Thani eyaletlerini ziyaret ederek yardım çalışmalarına katıldı.

Shinawatra yaptığı açıklamasında, hükümetin tüm kurumlarıyla birlikte bölgedeki durumu yakından takip ettiğini belirterek, felaket bölgelerinde yardım ve tahliye çalışmalarında tüm görevli ve gönüllülere teşekkür etti. Başbakan Shinawatra ayrıca, Tayland hükümetinin felaketten maddi etkilenen her bir haneye 9 bin baht (yaklaşık 9 bin TL) yardım bütçesi için çalışma yaptığını açıkladı.

Yağışların etkili olduğu Chumphon, Ranong, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Trang, Satun, Songkhla, Pattani, Yala ve Narathiwat eyaletlerinde birçok şehir merkezi, kasaba ve köyün sular altında kaldığı bildirilirken, evleri tamamen suya gömülen vatandaşlar, güvenli bölgelerde kurulan acil durum merkezlerine tahliye edildi. Su seviyelerinin tehlikeli seviyelere çıktığı ve elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgelerde, yardım ve tahliye çalışmaları, botlar ve helikopterler aracılığıyla yapılıyor.

Yağışlar turistik bölgeleri de etkiledi

Tayland'ın güney eyaletlerinde etkili olan yağışlar, turistik bölgeleri de etkiledi. Şiddetli yağışların geçtiğimiz günlerde etkisini gösterdiği Koh Tao ve Koh Samui adalarında yaşanan selden binlerce turist olumsuz etkilendi. Adalara yapılan uçak ve feribot seferlerinde aksamalar yaşanırken, birçok ev ve otel de sular altında kaldı. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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