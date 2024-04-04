Tavşanlı'da trafik kazası: Bir kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Hanımçeşme mahallesi Gündüz Sokak üzeri Cennet sokak kavşağında A.Ş. idaresindeki otomobil ile B.S. idaresindeki 43 AFR 689 motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kask takmamak nedeniyle cezai işlem yapıldığı bilgisi edinildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA