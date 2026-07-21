Tapu Müdürlüğünde görevli memur, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tapu dolandırıcılığı soruşturması kapsamında, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan V.C., görev yaptığı Karadeniz Ereğli Tapu Müdürlüğü'nde, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli V.C.'nin, Aydın'da yürütülen tapu dolandırıcılığı soruşturması kapsamında Karadeniz Ereğli'nden bilgi akışı sağladığı ve tapu sistemindeki bilgileri usulsüz şekilde aktardığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.C. hakkında başlatılan soruşturmanın Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı