Takla atarak hurdaya dönen araçtaki 2 kişi ağır yaralandı - Haberler

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Takla atarak hurdaya dönen araçtaki 2 kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Takla atarak hurdaya dönen araçtaki 2 kişi ağır yaralandı

Eskişehir'de şarampole yuvarlanarak taklalar atan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

ALPU, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de şarampole yuvarlanarak taklalar atan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Alpu'nun Çardakbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mahallesinin girişindeki virajda sürücü Alper K.'nin dikkatsizliği sonucu şarampole yuvarlanan 26 PC 552 plakalı otomobil defalarca kez takla attı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan şoför Alper K. ile yolcu Abdurrahman A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri devam eden yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla kaza hakkında inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Takla atarak hurdaya dönen araçtaki 2 kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Otomobil, Alpu, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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