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Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber

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Pankreas kanseri ile mücadele eden Survivor yarışmacısı, oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti.

Survivor ile tanınan, oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 7 yaşında bir kız çocuğu olan Hasan Yalnızoğlu'nun Bakırköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Pankreas kanseriyle mücadele eden Yalnızoğlu, özellikle "Survivor" ve "Anadolu Ateşi" dans gruplarındaki performanslarıyla tanınan tanınıyordu.

Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber

HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?

20 Ekim 1974 tarihinde Üsküdar, İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastiğe başlayıp aynı zamanda futbolla da ilgilendi. Sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı. Orta öğrenimini Pendik'te tamamladı. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunudur. Spor kariyerinde birçok başarısı olan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da kendini kanıtladı. Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak görev aldı. 2007 yılında kendi gibi dansçı olan Tatiana Ruichiana ile evlendi. Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Nihat Altınkaya'nın ardından ikinci oldu. 2013 yılında Şişli'de kendine ait bir spor salonu açmıştır. 2014 yılında "Öğrenilmiş Duygular" adındaki kişisel gelişim kitabını çıkardı. 2015 yılında, Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında düzenlediği Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır. Yarışmayı 5. olarak tamamlamıştır. 1997 yılında kadınlarda Deniz Akkaya'nın erkeklerde de Kenan İmirzalıoğlu'nun birinci olduğu Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olmayı başardı.

Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Pankreas Kanseri Hasan Yalnızoğlu 3-sayfa Magazin Yaşam Spor

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Yorumlar (15)

Selanikli vedat:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

136
2
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Ismail Oktay:

Allah rahmet eylesin

103
3
yanıtYanıtla
Celal Ciydem:

Allah rahmet eylesin İnşaAllah çok üzüldüm.

89
3
yanıtYanıtla
Koray GENÇ:

ALLAH rahmet eylesin güzel insandı beyefendi kişiliği vardı.

81
1
yanıtYanıtla
Teymur:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsyn İnşAllah...

45
0
yanıtYanıtla
Mehmet hakan Çelik:

Mekânı cennet olsun. iyi biriydi genç yaşta gitmesi çok üzücü

42
0
yanıtYanıtla
Savas Ozturk:

Turabi bunu çok gömmüştü

0
28
yanıtYanıtla
zafer keles:

2012'de survivorda ilk seyretmi?tim kendisini nihat altınkaya ile çok iyi bi ikili olmu?tu karakterlerine hayrandım, çok üzüldüm vefat ettiğine Allah rahmet eylesin

26
0
yanıtYanıtla
Edip Nilufer:

Dünya boştur bu kadar çabalamak gereksiz karnın doysun namerte muhtaç olma yeter

17
1
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Burçhan Çam:

Vay be. Diskalifiye Hasan

8
3
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