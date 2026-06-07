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Şanlıurfa'da fırında korkutan yangın

Şanlıurfa'da fırında korkutan yangın
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir fırında müşterilerin yoğun olduğu saatlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, fırında maddi hasar oluştu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir fırında müşterilerin yoğun olduğu saatlerde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Aligör Mahallesi'nde Aziz Kaplan'a ait fırında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pide ve lahmacun da pişirilen fırında müşterilerin yoğun olduğu akşam saatlerinde ekmek ocağının arka ve üst kısmında çıkan yangın nedeniyle adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Fırının içinde ufak bir yangın çıktığını söyleyen komşu esnaf Halil Birden, "Çok şükür ciddi bir şey olmadı. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Umarım en kısa zamanda fırını yeniden faaliyete koyarlar. İtfaiye ekiplerine de teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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