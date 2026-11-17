Şüpheli Melis Sandal'ın 4.316.465.088,61 TL'lik hesapları geri kazanıma aktarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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A1 Capital Yatırım Menkul Değerler'deki hesaplarda bulunan 4.316.465.088,61 TL, işlemleri ertelenen ve şüpheli Melis Sandal'a ait olan tutar olarak geri kazanım hesaplarına aktarıldı. Böylece söz konusu tutar ertelenen işlemlerin ardından geri kazanım sürecine dahil edildi.
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler nezdindeki hesaplarda bulunan, şüpheli Melis Sandal'a ait olan ve işlemleri ertelenen 4.316.465.088,61 TL geri kazanım hesaplarına aktarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı