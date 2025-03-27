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Sultangazi'de Cep Telefonu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Sultangazi'de Cep Telefonu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
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Sultangazi'de bir müşteri kılığındaki şüpheli, cep telefonu mağazasına girerek çalışanlara elden taksitle telefon satışı yapıp yapmadıklarını sordu. 'Hayır' cevabını aldıktan sonra mağazanın stant üzerindeki telefonu çalıp kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de müşteri kılığında mağazaya giren bir kişi çalışanlara "elden taksitle telefon satışı yapıyor musunuz" sorusuna "hayır" cevabını alınca stant üzerindeki telefonu çalıp olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir cep telefonu satışı yapan mağazada yaşandı. Mağazaya müşteri kılığında gelen bir kişi, çalışanlara "Elden taksitle telefon satıyor musunuz?' diye sordu. Çalışanların 'Hayır' cevabı vermesi üzerine kapıya doğru yönelen şüpheli, kapının girişinde bulunan stant üzerindeki telefonu çalıp kaçarak uzaklaştı. Olayın yaşandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde mağazaya giren şahsın çalışanlara bir şey sorduğu, daha sonra ise giriş kapısına yönelerek stant üzerindeki telefonu çalarak kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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