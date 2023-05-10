Sultangazi'de bir binadan 22 su saatini çalan hırsızlar kamerada

Sultangazi'de bir apartmana giren 2 kişi, 22 dairenin su saatlerini çaldı. Susuz kalan daire sakinleri sorunun çözülmesini beklerken, şüphelilerinin binaya girdiği ve çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 07.30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir binaya giren 2 şüpheli, katları tek tek gezerek 22 dairenin su saatlerini yanlarında getirdikleri çantaya koyarak kayıplara karıştı. Olay dairelerde yaşayan vatandaşların sabah uyandıklarında musluktan su akmadığını fark etmeleri ile ortaya çıktı.

Binada ofisi bulunan Deniz Eraslan, "Burada bizim iş yerimiz var. Esenyurt'ta da cuma günü bizim su saatleri söküldü. Pazar günü mal sahibi aradı, iş yerlerine hırsız girdiğini söyledi. Burada 22 dairenin su saatini sökmüşler. Hafta sonundan beri susuzuz, şu an su yok. 'Borcu yoktur' yazısı istiyor İSKİ, ondan sonra yapılacak ama susuzuz şu an" dedi.

22 dairenin su saatlerini çalan 2 şüphelinin apartmana girdiği anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde hırsızların binaya girdikten sonra söktükleri saatleri koydukları poşetle birlikte binadan ayrıldıkları görülüyor. - İSTANBUL