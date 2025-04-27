Sultangazi'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın Çıktı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir ayakkabı imalathanesinde sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale etmekte ve söndürme çalışmalarına devam etmektedir. Yetkililer, olayla ilgili incelemelere başladı.
Sultangazi'de bir ayakkabı imalathanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa