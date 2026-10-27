Spordata soruşturmasında 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest kaldı

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İstanbul'da canlı bahislerin 7 saniye geciktirilerek skor belli olduktan sonra bahis oynatıldığı iddiasıyla yürütülen Spordata soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, Spordata isimli firmada veri analisti olarak çalışan O.B.'nin, canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek açtığı ve skor belli olduktan sonra ortaklarına bahis oynattığı iddia edilmişti.

Bu yöntemle Spordata ile firmanın hizmet verdiği yasal bahis şirketlerinin toplam 12 milyon lira zarara uğratıldığı öne sürülürken, tutuklanan O.B.'nin hesaplarında 192 milyon liralık para giriş çıkışı tespit edilmişti.

Soruşturmanın devamında, O.B. ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik 23 Ekim'de operasyon düzenlenmiş, şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı