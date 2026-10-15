Haberler

Split'te Hajduk taraftarları Ajax taraftarlarına saldırdı, 57 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Split'te Hajduk taraftarları Ajax taraftarlarına saldırdı, 57 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hırvatistan'ın Split kentinde Hajduk Split taraftarı yaklaşık 150 kişi, Hollanda ekibi Ajax taraftarlarıyla çatıştı; polis 57 kişiyi gözaltına aldı. Bir önceki gün de yaşanan olaylarda 32 kişi gözaltına alınmış, polis maç öncesi denetimleri artırma kararı almıştı.

Hırvatistan'ın Split kentinde Hajduk Split taraftarı yaklaşık 150 kişi, Hollanda ekibi Ajax taraftarlarıyla çatışması sonucu 57 kişi gözaltına alındı.

Hırvatistan'da Hırvat ve Hollandalı taraftarlar UEFA Konferans Ligi'ndeki Hajduk - Ajax maçı öncesi birbirini girdi. Hırvatistan'ın sahil kenti Split temsilcisi Hajduk'un taraftar grubu Torcida üyelerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik grup, polis koruması altındaki Hollanda ekibi Ajax taraftarlarına saldırdı. Taraftarlar arasında yaşanan çatışma, şehir merkezinde kargaşaya neden oldu.

Dün geç saatlerde yaşanan çatışma sırasında meşaleler atılırken, polis sahile çıkan yolları kapatarak olayın büyümesini engelledi. Kentin diğer bölgelerinde de polis müdahaleleri yaşandı ve taraftarlardan bazıları gözaltına alındı.

Polis tarafından yayımlanan açıklamada 57 kişinin gözaltına alındığı ve kamu düzeninin 15 dakika içinde yeniden tesis edildiği ifade edildi.

Salı gecesi de çatışma yaşanmıştı

Bu akşam oynanacak UEFA Konferans Ligi'ndeki Hajduk - Ajax maçı öncesindeki taraftar grupları arasındaki gerginlik, bir önceki gün de olaylara neden olmuştu. Salı gecesi polis, toplam 32 kişiyi gözaltına almış, bunlardan 19'unun yabancı, 13'ünün ise Hırvatistan vatandaşı olduğu belirtilmişti. Müdahaleler sırasında bazı taraftarların üzerinde bıçak, taş, yanıcı maddeler, boks eldivenleri ve fiziksel çatışmada kullanılabilecek malzemeler bulunduğu tespit edilmişti.

Yeni çatışma riski nedeniyle polis, maç öncesinde taraftar gruplarının toplandığı yerlerde denetimleri artırma kararı aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Avrupa Sosyalist Partisi CHP'nin üyeliğini askıya aldı! YENİ Parti oy birliğiyle üyeliğe kabul edildi

CHP'nin üyeliği askıya alındı! Aynı masada o parti üye yapıldı
İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı

Görüntü bu sabah kaydedildi!
Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor

Dünyaya rezil olduk! Herkes 6-0'lık hezimeti konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi! Görüntüler vahim

3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi
Ünlü oyuncu Charlie Cox’tan “Bir Başkadır”a övgü: Oyunculuklar muhteşemdi

Ünlü oyuncudan Türk dizisine övgü: Oyunculuklar muhteşemdi
İstanbul'un ardından Kocaeli'de de eğitime bir gün daha ara verildi

İstanbul'un ardından bir büyükşehirde daha okullar tatil edildi
Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı

Bu görüntü gerçekse ortalık fena karışacak
İstanbul'un barajlarında son durum! Bakın 1 günde doluluk oranı ne kadar arttı

84 yılın yağış rekoru kırıldı! İşte İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor

İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı

Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı