Sosyal Medya Fenomenlerine Kumar Soruşturması: 11 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

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Sosyal medya fenomenleri Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, dijital oyunlar aracılığıyla sanal kasalar açarak haksız kazanç sağlama ve kumar oynamaya teşvik iddialarıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sosyal medya fenomenleri Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören'in de bulunduğu11 şüpheli, sosyal medyada dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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