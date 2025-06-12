Sosyal Medya Fenomenlerine Kumar Operasyonu: 12 Şüpheli Serbest
Sosyal medya fenomenleri Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören'in de aralarında bulunduğu 12 kişi, dijital oyunlar aracılığıyla sanal kasalar açarak haksız kazanç sağlayıp kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya fenomenleri Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli, sosyal medyada dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa