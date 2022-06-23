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Son dakika haberi! Hastane inşaatında 4 gün arayla ikinci kaza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre Hastane inşaatında 4 gün arayla ikinci kaza Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden hastane inşaatından düşen işçi ağır yaraladı, 4 gün önce aynı inşaatta 6.

Hastane inşaatında 4 gün arayla ikinci kaza

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden hastane inşaatından düşen işçi ağır yaraladı, 4 gün önce aynı inşaatta 6. kattan düşen başka bir işçi hayatını kaybetmişti

SİVAS - Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden hastane inşaatından düşen işçi ağır yaraladı, 4 gün önce aynı inşaatta 6. kattan düşen başka bir işçi hayatını kaybetmişti.

Edinilen bilgiye göre olay bugün İkindi vakti Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden hastane inşaatında meydana geldi. Hastane inşaatında çalışan M.S. isimli işçi 2. Kattan dengesini kaybederek bir alt kata düştü. Ağır yaralanan işçi ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Aynı inşaatta 4 gün önce 6. Kattan düşen başka bir işçi hayatını kaybetmişti.

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - 3. Sayfa

Cumhuriyet Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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