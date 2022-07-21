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Son dakika haberleri | Adana'da bir haftalık uygulamada 77 silah ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Adana'da bir haftalık uygulamada 77 silah ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Adana polisi bir hafta boyunca yaptığı uygulamalarda 77 silah ele geçirdi.

Adana polisi bir hafta boyunca yaptığı uygulamalarda 77 silah ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaralama ve cinayet olaylarının önüne geçmek için sık sık şok uygulamalar gerçekleştiriyor. Özellikle ara sokaklarda yunus ekipleri tarafından yapılan ani uygulamalarla bir hafta boyunca ruhsatsız 57 tabanca ve 20 tüfek ele geçirdi. Ayrıca bu silahlara ait 390 da mermi ele geçirildi. Polis bu uygulamalar sırasında çeşitli suçlardan aranan 201 şahsı da yakaladı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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