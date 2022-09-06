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'Kesik baş' cinayetinde başsavcı Cengiz olay yerini inceledi

3. Sayfa Haberleri

'Kesik baş' cinayetinde başsavcı Cengiz olay yerini inceledi Zonguldak'ta geçen yıl 21 Kasım günü 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmayı derinleştiren Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarını sürdürüyor.

'Kesik baş' cinayetinde başsavcı Cengiz olay yerini inceledi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta geçen yıl 21 Kasım günü 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmayı derinleştiren Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarını sürdürüyor. Başsavcı Yavuz Cengiz olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Öldürülen Mustafa Keleş'in kardeşi İ.K.'nin de jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Mustafa Keleş, Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesi Dursunlar köyünde geçen 21 Kasım günü ineklerini otlatmak için gittiği dağlık arazide başı kesilmiş halde bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektiflerinin yanı sıra özel eğitimli köpeklerin kullanıldığı arama çalışmalarında Keleş'in başı cesedinden 300 metre uzaklıkta bulunmuştu. Olayın ardından ikinci kez gözaltına alınan Mustafa Keleş'in kardeşi İ.K.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Cinayet silahının bulunmasına yönelik ekiplerin soruşturması sürerken, Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz de bizzat olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Cinayet silahının bulunmasıyla ilgili termal ve yeraltı kameraların yer aldığı özel cihazlar kullanılırken, gözaltındaki İ.K. için de ek gözaltı süresi alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - 3. Sayfa

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