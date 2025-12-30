Sivas'ta bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi içerisindeki bir işyerinde meydana geldi. Mobilya imalatı üzerine faaliyet gösteren işyerinde yangın çıktı. Tek katlı işyerinin çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı alana kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlandığı işyerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİVAS