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Sivas'ta Milli Sporcu Melisa Şimşek Boğazı Kesilerek Öldürüldü

Sivas'ta Milli Sporcu Melisa Şimşek Boğazı Kesilerek Öldürüldü
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Gece yarısı Sivas'ta abisi Umutcan Şimşek ile birlikte evde boğazları kesilerek öldürülen 16 yaşındaki Melisa Şimşek'in milli kayak sporcusu olduğu ve birçok dereceleri bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta geçtiğimiz gece abisi Umutcan Şimşek ile boğazları kesilerek öldürülen Melisa Şimşek'in milli sporcu olduğu anlaşıldı.

Olay gece yarısı, Kılavuz Mahallesi 44. Sokak'taki İdil Apartmanı'nda yaşandı. Umutcan Şimşek (22) Melisa Şimşek (16) anneleri tarafından ikametlerinde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce elleri bağlanmıştı. Olayın ardından polis ekipleri, katil yada katillerin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Şüpheli olarak, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kar maskeli bir kişinin üzerinde duruluyor.

Olayda boğazı kesilerek öldürülen Melisa Şimşek'in milli sporcu olduğu, kayak alanında birçok müsabakada dereceler elde ettiği anlaşıldı. Şimşek son olarak Bursa'da Uludağ'da yapılan Kayak Türkiye Şampiyonasında 5. olmuştu. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Şimşek'in Kongre Lisesi öğrencisi olduğu, başarı sıralamasında ilk sıralarda yer aldığı belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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