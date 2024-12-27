Sivas'ta Market Denetimleri Sürüyor
Sivas'ın Gürün ilçesinde gıda güvenliği için yerel ve zincir marketlerde denetim yapıldı. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler ile hijyen koşulları kontrol edildi. Kaymakam Abdullah Sarı, halk sağlığını korumak için denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade etti.
Sivas'ın Gürün ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yerel ve zincir marketlere denetim yapıldı.
Denetimlerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, zincir ve yerel marketlerde satılan temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini inceledi. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin yanı sıra depolarda hijyen kurallarına riayet edilip edilmediği kontrol edildi.
Denetimler ile ilgili açıklama yapan Gürün ilçe Kaymakamı Abdullah Sarı, "Halkımızın sağlığı ve huzuru için denetimlerimizi hassasiyet içerisinde aralıksız sürdürme gayreti içeresindeyiz. Bu kapsamda marketlerde satılan temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fırsatçılık yapılmaması, vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla denetimlerimizi rutin bir şekilde gerçekleştiriyoruz. İnsan sağlığına olumsuz etki edecek ürünlerle ilgili denetimlerimizi sürdürüyoruz" dedi. - SİVAS