Sivas'ta Market Denetimleri Sürüyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yerel ve zincir marketlere denetim yapıldı.

Denetimlerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, zincir ve yerel marketlerde satılan temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini inceledi. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin yanı sıra depolarda hijyen kurallarına riayet edilip edilmediği kontrol edildi.

Denetimler ile ilgili açıklama yapan Gürün ilçe Kaymakamı Abdullah Sarı, "Halkımızın sağlığı ve huzuru için denetimlerimizi hassasiyet içerisinde aralıksız sürdürme gayreti içeresindeyiz. Bu kapsamda marketlerde satılan temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fırsatçılık yapılmaması, vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla denetimlerimizi rutin bir şekilde gerçekleştiriyoruz. İnsan sağlığına olumsuz etki edecek ürünlerle ilgili denetimlerimizi sürdürüyoruz" dedi. - SİVAS