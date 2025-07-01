Şırnak'taki Altın Sevkiyatı Mardin'de Yakalandı

Şırnak'taki Altın Sevkiyatı Mardin'de Yakalandı
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde altın sevkiyatı yapan 2 şahıs, Mardin'de JASAT dedektiflerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Araçlarından 5 kilo altın, 10 bin dolar ve bin euro çalındı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde altın sevkiyatı ile uğraşan 2 şahıs, Mardin'de yakalandı.

Güçlükonak ilçesinde altın sevkiyatı ile uğraşan şahısların aracından 5 kilo altın, 10 bin dolar ve bin euro paranın kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınarak, kiralık araç ile Mardin'e getirdikleri ve aracı bir bölgede terk ettikleri tespit edilmesi üzerine Mardin İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerinin titiz çalışması sonucunda olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslar yakalandı. Çalınan nakit para ve altınlar sahibine teslim edilirken 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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