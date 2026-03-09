Haberler

Habur'da tırda yapılan aramada, yaklaşık 14.6 milyon liralık altın ele geçirildi

Habur'da tırda yapılan aramada, yaklaşık 14.6 milyon liralık altın ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'taki Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, 1 kilogram 998 gram ağırlığında kaçak altın ele geçirildi. Ele geçirilen altının gümrüklenmiş değeri yaklaşık 14.6 milyon lira olarak belirlendi.

Şırnak'taki Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen gümrük kontrol ve denetimleri kapsamında yurda giriş yapmak üzere gelen tırda yapılan aramada 14.6 milyon liralık kaçak altın ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen detaylı kontroller sonucunda, aracın çekici kısmındaki dolap bölmesinin doğal boşluklarına ve şahsın üzerindeki gizli bölmelere saklanmış halde toplam 8 parça halinde 1 kilogram 998 gram ağırlığında altın olduğu değerlendirilen eşya bulundu. Ele geçirilen söz konusu eşyaların gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 14 milyon 592 bin Türk Lirası olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda bir şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheli gözaltına alınırken, olayda kullanılan araç ise muhafaza altına alındı.

Gümrük muhafaza ekiplerinin, ülkenin ekonomik güvenliğini korumak ve kaçakçılıkla etkin mücadele etmek amacıyla çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

Gizli kalacaktı ama açıkladılar! İşte Hamaney'in yerine gelen isim
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi

ABD kayıpları önleyemiyor! İran'da zayiat bir kez daha arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi

Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı

Bu çocuklara ne oluyor? Dehşete düşüren görüntüler
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı

İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi

Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti
ABD'de alarm! Uçaklar pistte bekletildi, tüm havalimanı tahliye edildi

ABD'de alarm! Uçaklar pistte bekletildi, tüm havalimanı tahliye edildi