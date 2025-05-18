Sinop'un Boyabat İlçesinde Şiddetli Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Sinop'un Boyabat İlçesinde Şiddetli Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Boyabat'ta etkili olan şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşandı. Yıldız Mahallesi'nde su taşkınları meydana geldi. Vatandaşlar altyapının yetersizliğinden şikayetçi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde şiddetli dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan şiddetli dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin bazı mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle vatandaşlar ulaşımda güçlük yaşadı. Özellikle Yıldız Mahallesi'nde su taşkınları etkili oldu.

Mahallede yaşayan vatandaşlar, her yağışta aynı manzarayla karşılaştıklarını belirterek, bu duruma kalıcı bir çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi. Mahalle sakinleri, altyapının yetersiz olduğunu ve sorunlara yol açtığını iddia etti.

Öte yandan, bölgede çalışmalar devam ediyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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