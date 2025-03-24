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Sinop'ta Kaçak Orman Emvali Denetimleri Başlatıldı

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Sinop'un Ayancık ilçesinde, orman emvali nakliyatının önüne geçmek amacıyla mobil kontrol noktası kurularak denetim yapıldı. Taşıma belgeleri kontrol edilen araçlarla, yasa dışı taşınmanın engellenmesi hedefleniyor.

Sinop'ta kaçak orman emvali nakliyatının önüne geçmek amacıyla mobil kontrol noktasında denetim yapıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü Kömürgölü Orman İşletme Şefliği tarafından orman emvali taşıyan araçların kontrol edilmesi amacıyla mobil kontrol noktası kuruldu. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan denetimler, orman köylerinden veya ormanlık alanlardan çıkarılan emvalin yasa dışı taşınmasının engellenmesine yönelik yapılıyor. Kömürgölü Orman İşletme Şefliği tarafından kurulan Atbaşı mobil kontrol noktasındaki denetimlerde orman ürünü taşıyan araçların taşıma belgeleri ile emvallerin prosedüre uygunluğunu kontrol edildi.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, orman emvali taşıyan araçların her zaman yasal belgelerle hareket etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Aksi takdirde ağır cezai yaptırımlar uygulanacağı ifade edilirken, denetimlerin düzenli olarak yapılmaya devam edileceği bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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