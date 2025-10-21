Sinop'ta İş Makinesi Ayancık Çayı'na Gömüldü

Sinop'un Ayancık ilçesinde, Ayancık Çayı'nda yapılan çalışma sırasında bir iş makinesi suya gömüldü.

Olay, dere ıslahı çalışmaları sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden iş makinesi çayın içine gömülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Makineyi bulunduğu yerden çıkarmak için kurtarma çalışmaları başlatıldı. - SİNOP