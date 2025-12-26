Haberler

Sobaya dökülen mazot bomba gibi patladı, çırak yaralandı
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki bir oto tamir dükkanında sobaya mazot dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada, çırak M.E. yüzünden yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir oto tamir dükkanında sobaya mazot dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada bir çırak yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir oto tamir dükkanında meydana gelen olayda, çırak olarak çalışan M.E., yanan sobaya mazot döktü. Sobaya dökülen mazot bomba gibi patladı. Patlama sonucu M.E.'nin yüzünde yanıklar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çırak, ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
