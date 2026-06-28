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Silivri'de çıkan yangın seramik deposuna sıçradı: Milyonlarca liralık zarar meydana geldi

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İstanbul Silivri'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle bir seramik deposuna sıçradı. Depodaki malzemeler ve bir forklift zarar gördü, milyonlarca liralık hasar oluştu.

İstanbul Silivri'de meydana gelen ot yangını, bir işletmenin seramik deposuna sıçradı. Yangın nedeniyle işletmede milyonlarca liralık zarar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Silivri ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgedeki bir seramik deposuna da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Depodaki seramik malzemeler, ahşap paletler ve bir forkliftin etkilendiği yangında milyonlarca liralık zarar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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