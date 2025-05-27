Siirt'te Semt Pazarında Plastik Kasalar Yandı
Siirt'te Bahçelievler Mahallesi'ndeki semt pazarında bulunan plastik kasalarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Siirt'te semt pazarında bulunan plastik kasalarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan semt pazarındaki plastik kasalar henüz belirlenemeyen nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa