Siirt'te Semt Pazarında Plastik Kasalar Yandı

Siirt'te Semt Pazarında Plastik Kasalar Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te Bahçelievler Mahallesi'ndeki semt pazarında bulunan plastik kasalarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Siirt'te semt pazarında bulunan plastik kasalarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan semt pazarındaki plastik kasalar henüz belirlenemeyen nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hepsinin kaderi aynı oldu! Anne ile 3 kız kardeşin acı sonu

Anne ile 3 kız kardeşin acı sonu
Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü

Emeklilik parasıyla dana aldı, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu

Dağda yürüyüş yaparken altın dolu kutu buldular
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.