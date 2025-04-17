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Siirt'te Çatı Katında Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Siirt'te Çatı Katında Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Siirt'te 4 katlı bir binanın çatı katında ekmek pişirmek için yakılan ateşten çıkan kıvılcımlar, bitişikteki tekstil atölyesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı, can kaybı yaşanmadı.

Siirt'te 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay merkez Barış Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Binanın çatı katında ekmek pişirmek amacıyla tandırda kadınların yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlar, binanın bitişiğinde bulunan tekstil atölyesine sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, tekstil atölyesinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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