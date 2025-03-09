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Yetim maaşı alabilmek için sahte boşanma yapanlar tespit edildi

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SGK, 2024'te yaptığı denetimlerde, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 404 kişiyi tespit etti. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı, SGK tarafından ödenen aylıklarının faiziyle alınması için adım atıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdam, sahte iş yeri, sahte sigortalı ve diğer usulsüzlüklere yönelik denetimlerini, sayısı 3 bini bulan denetmenlerce yürütmeye devam ediyor.

YETİM MAAŞI ALMAK İÇİN EVLİLİĞİ KULLANMIŞLAR

Geçen yıl kayıt dışı istihdamla mücadele için 124 bin 982, sahte iş yeri ve sahte sigortalılığa yönelik ise 12 bin 684 iş yerini denetleyen kurum, hileli boşanmalara karşı da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2024'te, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere yönelik Türkiye genelinde 3 bin 2 denetim yapıldı. Söz konusu denetimlerde, 2 bin 404 kişinin hileli boşanma yoluyla aylık aldığı tespit edildi. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı, SGK tarafından ödenen aylıklarının faiziyle alınması için gerekli adım atıldı.

İKİ MİLYARI AŞKIN PARA CEZASI KESİLDİ

SGK'nin 2024'teki denetimlerinde, 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğu ortaya çıkarılırken, çalışmadığı halde sigorta primi ödenen ya da sahte iş yeri üzerinden sigortalı gösterilen toplam 94 bin 740 kişinin sigortası iptal edildi. Kayıt dışı istihdam nedeniyle söz konusu iş yerlerine toplam 2 milyar 36 milyon 732 bin lira ceza kesildi. İş yerlerinin ve çalışanların sosyal güvenlik sistemine kazandırılması kapsamında ise 21 bin 634 kişinin sigortalılığı ile 518 iş yerinin tescili sağlandı.

Yetim maaşı alabilmek için sahte boşanma yapanlar tespit edildi
Kaynak: AA / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSelimk:

insanlar ahlaksız, hırsız

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Haber Yorumlarımühendis:

Sorsan dürüstlügü de elden bırakmazlar. Ülkede dolandırıcı olan veya imkanını bulsa hemen dolandıracak ciddi bir kitle var. En zırlayanlar da onlar.

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Haber Yorumlarıkadirozerr:

çalınanlarda gelse faiznden vazgçtik

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Haber YorumlarıDağıstan:

Bu saça bu traş...

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Haber YorumlarıEmira:

Şunlarla da bir yerde otursan, ahlaktan falan bahsederler. Ne demişler imam pırtlatırsa, cemaat nae yapar. Ülkenin başı ne ki vatandaşı ne olacak.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

haram yemeye ne gerek var ve kardeşim hakedenlerin hakkına girmek sağlamsanız gidin çalışın bari gerçek hakedenler sizin gibiler yüzünden ne zor şeylerden geçiyor

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Haber YorumlarıDemir Acer:

En az iki milyondur o dedikleriniz

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Haber YorumlarıYusuf yusuf:

Daha önceki haberler yorumlarına bu durumu bildirmiştim, sayıları daha çok fazladır. Bir diğer meselede şudur kamu bankaları başta olmak üzere kamu kurumlarının yöneticilerinin kurum temsil ödeneklerini nerelere harcadıklarınıda bi araştırın lütfen.

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

birde, bu yöntemle boşanmış , ama ayrı evlerde gayri resmi beraber olanlar var. koca ya şirket yatağanesinde, ya annesinin evinde vb......yerde kalıyor

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