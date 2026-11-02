Sermaye piyasası soruşturmasında Umut Güner'e ev hapsi ve yurt dışı yasağı verildi

Sermaye piyasası soruşturmasında Umut Güner'e ev hapsi ve yurt dışı yasağı verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sermaye piyasası soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dünya Grup Medya Gazetecilik A.Ş. ortağı Umut Güner, ev hapsiyle serbest bırakıldı. Hakimlik, Güner hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dünya Grup Medya Gazetecilik A.Ş. ortaklarından Umut Güner, ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Umut Güner, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılan Güner hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.