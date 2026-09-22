Sermaye Piyasası soruşturmasında Serdar Turhan ve Emre Tezmen adliyeye sevk edildi

Sermaye Piyasası soruşturmasında Serdar Turhan ve Emre Tezmen adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+69 sitede yayında
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 'Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet' soruşturmasında gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında Serdar Turhan, Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ile Kerem Alkin adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı