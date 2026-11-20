Sermaye piyasası soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheliye adli kontrol uygulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verdi.
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık ifadeleri alındı. Savcılık, 7 şüpheliyi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verdi.