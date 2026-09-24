Sermaye piyasası soruşturmasında 21 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Sermaye piyasası soruşturmasında 21 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 21 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler, savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından 21 şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.