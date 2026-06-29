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Erzurum'da kayalıklardan düşen 26 buzağı telef oldu

Erzurum'da kayalıklardan düşen 26 buzağı telef oldu
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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bir yabani hayvanın saldırması sonucu paniğe kapılan 26 buzağı, kayalıklardan düşerek telef oldu. Hayvan sahibi Serkan Kartal, mağduriyetinin giderilmesi için destek bekliyor.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde merada yabani hayvanın saldırması sonucu paniğe kapılan 26 buzağı, kayalıklardan düşerek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Serkan Kartal'a ait buzağı sürüsü merada otlatıldığı sırada bir yabani hayvanın saldırısına uğradı. Panik halinde kaçışan sürüde bulunan 26 buzağı, kayalıklardan düşerek telef oldu. Olayın ardından ilgili kurumlar bölgede inceleme başlaırken, gerekli tutanaklar da düzenlendi.

Büyük zarar gördüğünü belirten Serkan Kartal, mağduriyetinin giderilmesi için destek beklediğini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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