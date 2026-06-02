Selçuksports yöneticisi tutuklandı

Süper Lig maçlarını kaçak yayınladığı ve kullanıcıları yasadışı bahis sitelerine yönlendirdiği öne sürülen 'Selçuksport' isimli internet sitesinin yöneticisi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığının koordineli çalışmaları kapsamında, Türkiye Süper Ligi maçlarını kaçak yayınla sunduğu ve "Selçuksport" isimli siteden kaçak maç yayını izlemek için giriş yapıldığında yasadışı bahis sitelerine teşvik edici paylaşımlar olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmalar ile siteyi yöneten kişinin Selçuk Y. olduğu belirlendi. Denizli'de yakalanan şüpheli Selçuk Y., İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Selçuk Y., adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

