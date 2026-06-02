Selçuksports yöneticisi tutuklandı

Süper Lig maçlarını kaçak yayınlayan ve kullanıcıları yasadışı bahis sitelerine yönlendiren Selçuksport sitesinin yöneticisi Selçuk Y., İstanbul'da tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığının koordineli çalışmaları kapsamında, Türkiye Süper Ligi maçlarını kaçak yayınla sunduğu ve "Selçuksport" isimli siteden kaçak maç yayını izlemek için giriş yapıldığında yasadışı bahis sitelerine teşvik edici paylaşımlar olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmalar ile siteyi yöneten kişinin Selçuk Y. olduğu belirlendi. Denizli'de yakalanan şüpheli Selçuk Y., İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Selçuk Y., adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
