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Sarıyer'de Spor Kulübü Çatısındaki Baz İstasyonunda Yangın Çıktı

Sarıyer'de Spor Kulübü Çatısındaki Baz İstasyonunda Yangın Çıktı
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Sarıyer'de bulunan Esen Spor Kulübü'nün çatısındaki baz istasyonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sarıyer'de spor kulübünün çatısındaki baz istasyonunda yangın çıktı. Alev alev yanan baz istasyonu itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangın, Sarıyer Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı Esen Spor Kulübünün çatısındaki baz istasyonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise yanan baz istasyonuna müdahale ederek alevleri söndürdü ardından soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken baz istasyonunun bulunduğu çatıda ise ufak çaplı maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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