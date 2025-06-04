Sarıyer'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Paniğe Neden Oldu

Sarıyer'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Paniğe Neden Oldu
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Sarıyer'de bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle iş yerinin büyük bir kısmı kullanılamaz hale gelirken herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Sarıyer'de mobilya imalathanesinde yangın çıktı

İSTANBUL - Sarıyer'de bulunan mobilya imalathanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İş yerinden alevler yükselirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın saat 15.30 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi Lale 2 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya imalathanesine ait içerisinde tiner ve yanıcı kimyasal maddelerin bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında iş yerinin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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