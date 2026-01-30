Haberler

Sarıgöl'de balık tezgahlarına sıkı denetim

Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, su ürünleri perakende satış yerlerine yönelik yapılan denetimlerle, balıkların tazelik ve asgari boy limitlerine uygunluğu kontrol ediliyor. Denetimler, düzenli olarak devam edecek.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, su ürünleri perakende satış yerlerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe pazarında balık satışı yapan tezgahları tek tek denetledi.

Yapılan denetimlerde, su ürünlerinin asgari boy limitlerine uygunluğu, tazelik kriterleri ve satış şartları titizlikle kontrol edildi. Ekipler, halk sağlığının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yetkililer, su ürünleri perakende satış noktalarına yönelik denetimlerin her hafta düzenli olarak devam edeceğini ifade etti. Denetimlere vatandaşların da olumlu yaklaştığı gözlenirken, pazar alışverişi yapan vatandaşlar yapılan kontrollerden memnun olduklarını dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

