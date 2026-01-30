Sarıgöl'de balık tezgahlarına sıkı denetim

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, su ürünleri perakende satış yerlerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe pazarında balık satışı yapan tezgahları tek tek denetledi.

Yapılan denetimlerde, su ürünlerinin asgari boy limitlerine uygunluğu, tazelik kriterleri ve satış şartları titizlikle kontrol edildi. Ekipler, halk sağlığının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yetkililer, su ürünleri perakende satış noktalarına yönelik denetimlerin her hafta düzenli olarak devam edeceğini ifade etti. Denetimlere vatandaşların da olumlu yaklaştığı gözlenirken, pazar alışverişi yapan vatandaşlar yapılan kontrollerden memnun olduklarını dile getirdi. - MANİSA