Şanlıurfa'da Yangın: 100 Dönüm Buğday Tarlası Kül Oldu

Şanlıurfa'da Yangın: 100 Dönüm Buğday Tarlası Kül Oldu
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Viranşehir ilçesinde çıkan yangında, 100 dönüm buğday ekili tarla tamamen yanarak kül oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, bölge sakinlerini tedirgin etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm buğday ekili tarla küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Tepedüz Mahallesi Çalışkanlar mezrasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm buğday ekili tarla tamamen kül oldu. Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayılması, bölge çiftçisini ve mahalle sakinlerini korkuttu. İlk müdahalenin köylüler tarafından yapıldığı yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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