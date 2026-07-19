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Şanlıurfa'da milyonluk operasyon

Şanlıurfa'da milyonluk operasyon
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Şanlıurfa'da polis ekiplerince durdurulan bir tırda saman balyası süsü verilmiş çuvallarda piyasa değeri 7 buçuk milyon lira olan 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurulan tırda yapılan aramada saman balyası süsü verilen ve piyasa değeri 7 buçuk milyon lira olan 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir tırı durdurarak içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada tırın dorsesinde saman balyası süsü verilen çuvallarda piyasa değeri 7 buçuk milyon lira olan 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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