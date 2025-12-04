Şanlıurfa'da pamuk fabrikasında yangın

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde pamuk fabrikasında çıkan yangında tonlarca pamuk balyası kül oldu.

İlçeye bağlı Karatepe yolu üzerindeki bir çırçır pamuk fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında fabrikada hasar oluşurken, tonlarca pamuk balyası da kül oldu.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA