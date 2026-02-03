Haberler

Şanlıurfa'da kuyumcu soygununda 6 gözaltı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kuyumcuda meydana gelen soygunda, altınları çalan üç kişi ile işbirlikçi 6 kişi yakalandı. Soygun sırasında bir polis memuru da yaralandı.

Şanlıurfa'da bir kuyumcuda yaklaşık 4 milyon lira değerindeki altınları çalan ve bir polisi ayağından yaralayan şüpheliler ile işbirlikçi 6 kişi, çaldıkları altınlarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Karaköprü ilçesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde yaşandı. Ş.Ç.'ye ait kuyumcuya gelen kar maskeli 3 kişi, soygun girişiminde bulundu. Bu sırada dükkan içerisinde müşteri olarak bulunan bir polis memuru ile şüpheliler arasında arbede yaşandı. Polis memuru ayağından silahla vurularak yaralandı. Şüpheliler ise yaklaşık 4 milyon TL değerinde altını alarak olay yerinden kaçtı. Polis memuru hastanede tedaviye alındıktan sonra taburcu oldu.

Polis ekiplerinin kaçan hırsızların yakalanması için başlattığı geniş çaplı çalışma kapsamında güvenlik kameraları tek tek incelendi. Hırsızların tespit edilmesinin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli de gözaltına alındı. Altınların ise kırsal Büyük Akziyaret Mahallesi'nde bir evde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

