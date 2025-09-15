Haberler

Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bin 193 adet gümrük kaçağı sigara, 9 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 8 litre gümrük kaçağı alkol, 12 kilogram gümrük kaçağı çay, 5 adet gümrük kaçağı mutfak robotu ile 13 adet gümrük kaçağı termos ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
